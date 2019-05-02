إحباط تهريب كمية من مخدر حشيش فى الهرم بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 125 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقطاع الأمن العام قيام "سائق وثلاثة عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بالهرم" بتكوين تشكيل عصابى بزعامة السائق تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من منطقة الشيشينى بالمريوطية دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، مستخدمين فى ذلك سيارة ميكروباص قيادة السائق .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية قادها المقدم محمد الصغير أسفرت عن ضبطهم أثناء استقلالهم السيارة بذات المنطقة، وبحوزتهم "كمية من مخدر الحشيش وزنت 125 كيلو، و122 ألفا و235 جنيها، و6 هواتف محمولة"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج .



المتهمون