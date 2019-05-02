وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية - وفقًا لقناة "فرانس 24" اليوم الخميس - أنّ إعصار "فاني" سيضرب ولاية أوديشا بعد ظهر غد قبل أن يتجه في اتجاه الشمال الشرقي نحو بنجلاديش سالكا ممرا يقطن فيه أكثر من 100 مليون شخص ، معربة عن توقعها بهطول أمطار غزيرة في بعض المناطق وأن تتسبب العاصفة بإغراق بعض المناطق المنخفضة في أوديشا.



من جانبه، قال بشنو بادا سيثي المسؤول في إدارة الإنقاذ لوكالة "إنه تم نقل 780 ألف شخص إلى أماكن آمنة من 13 منطقة في ولاية أوديشا التي يقطنها 46 مليون شخص ويتوقع أن تكون الأكثر تأثرًا بالإعصار ، متوقعًا نزوح أكثر من مليون شخص من منطقة الخطر في الساعات الـ12 المقبلة".



وأشار إلى أن السلطات أعدت نحو ثلاثة آلاف ملجأ في مدارس وأبنية حكومية لاستقبال أكثر من مليون شخص، وأكثر من 100 ألف عبوة غذاء جاف لإلقائها على المتضررين إذا اقتضت الضرورة.