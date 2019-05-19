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الأحد، 19 مايو 2019 12:34 م
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4 لجان مرورية على أشجار المانجو لمقاومة العفن الهبابى وزيادة الإنتاج

الأحد، 19 مايو 2019 12:24 م
4 لجان مرورية على أشجار المانجو لمقاومة العفن الهبابى وزيادة الإنتاج العفن الهبابى على أشجار المانجو
كتب عز النوبى
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واصلت عدة لجان من الإدارة المركزية للبساتين، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ووقاية النبات، ومديريات الزراعة عمل برامج توعية وتوصيات فنية وأيام حقل ميدانية لرعاية جميع المساحات المنزرعة بالمحاصيل البستانية "الفاكهة" وخاصة  أشجار "المانجو" والتوعية بمقاومة مرض العفن الهبابى ـ وزيادة الإنتاج.

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إنه تم تكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية للاطمئنان على حالتها لزيادة الإنتاج الكمى والكيفى وزيادة الصادرات من المحاصيل البستانية .

 وأضاف رئيس المحاصيل الزراعية، إنه كلف جميع الإدارات الزراعية  التابعة لإدارة البساتين بعقد أيام حقل ميدانية لرعاية بساتين المانجو والتوعية بمقاومة مرض العفن الهبابى بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وإعطاء التوصيات اللازمة من حيث الرعاية، منها مقاومة الحشائش وترشيد استهلاك مياه الرى والتقليم الجيد لأشجار البساتين.


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أشجار المانجو

العفن الهبابى

المحاصيل البستانية

المحاصيل الزراعية

مكافحة الافات

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