11232طالبا يؤدون امتحان الصف الأول الثانوى بشمال سيناء و الاسماعيلية

انطلقت اليوم فى شمال سيناء، اعمال امتحانات الصف الأول الثانوى، ومقررا ان تستمر حتى 30/5/2019.

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، فى تصريح لها، أن امتحانات الصف الأول الثانوى بمحافظة بشمال سيناء، بدأت اليوم على مستوى إدارة العريش التعليمية، و إدارة بئر العبد التعليمية، و إدارة الشيخ زويد التعليمية، وإدارة رفح التعليمية، و إدارة نخل التعليمية، وإدارة الحسنة التعليمية، بعدد مدارس حكومية ومدارس خاصة (29) مدرسة، وبإجمالى (2617) طالبا وطالبة، منهم (95 ) طالبا وطالبة منازل .

وأضافت مرتجى، أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع على مدار اليوم سيرها، وكذا غرفة العمليات بالمحافظة والوزارة اللتين على تواصل دائم مع غرفة عمليات المديرية.

و أشارت مرتجى، إلى أن طلاب المدارس الثانوية الحكومية، بدأوا الامتحان بالفترة الصباحية، و الفترة المسائية مخصصة للمدارس الخاصة.

و على صعيد أخر، تابع الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، المدارس التى يؤدى بها اختبار الصف الأول الثانوى.

وقال "قبيصى"، أنه يؤدى الإختبار 8012 طالب وطالبة، بعدد 56 مدرسة على مستوى المحافظة.

وأكد مدير المديرية، على ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات للصف الأول الثانوى، وفق الضوابط التى وضعتها وزارة التربية والتعليم بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وبكل إدارة تعليمية وتشكيل لجان متابعة لمتابعة الامتحانات وإرسال تقرير يومى عن سير الامتحان.

ووجه تعليمات لمديري الإدارات التعليمية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في اختبار الصف الأول الثانوى والعمل الالتزام بها وإعطاء الوقت المناسب للطلاب للانتهاء من الامتحان ومراعاة ذلك لصالح الطالب.