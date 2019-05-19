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10 معلومات عن مقتل خفير أسفل كوبرى الدقى.. تعرف عليها

الأحد، 19 مايو 2019 06:00 ص
10 معلومات عن مقتل خفير أسفل كوبرى الدقى.. تعرف عليها جثة ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كشف ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة غموض مقتل خفير أسفل كوبرى الدقى، حيث نجح رجال المباحث فى القبض على المتهم، الذى اعترف بارتكابه الجريمة، ويرصد اليوم السابع تفاصيل الحادث فى 10 نقاط.

1-المجنى عليه يعمل خفيرا بشركة 

2-الضحية مسئول عن حراسة مواد الإنشاء الخاصة بصيانة كوبرى الدقى

3-القتيل استلم العمل بموقع الحادث قبل وقوع الجريمة بـ3 أيام

4-المجنى عليه كان يتابع عمله من داخل "كرفان" أسفل كوبرى الدقى

5-المتهم تسلل للسياج الحديدى للسرقة مستغلا نوم المجنى عليه وقت السحور

6-القتيل اكتشف أمره فسدد المتهم له عدة طعنات أنهت حياته

7-القاتل استولى على مبلغ 600 جنيه من حافظة نقود الضحية

8-كاميرات المراقبة رصدت المتهم وتبين من التحريات أنه يدعى "علاء ودنو" مسجل خطر

9-ضابط مباحث قسم الدقى تمكنوا من ضبط المتهم بعد 5 أيام من الجريمة

10- اعترف المتهم بقتل الضحية بدافع السرقة، وارشد عن سلاح الجريمة


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