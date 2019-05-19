نقيب البيطريين: إلزام المزارع بالإشراف البيطرى ضرورة للحد من انتشار الأمراض

أكد الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، ضرورة إعداد تشريع يُلزم المزارع بوجود طبيب بيطرى للإشراف البيطرى عليها، مشيرا إلى أن الكثير من المزارع تفتقد عوامل الأمن الحيوى، والذى أدى بدوره إلى انتشار كثير من الأمراض الوافدة إلى مصر.

وأوضح العامرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد تشريع يُلزم المزارع بذلك فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه كان قد صدر قرارا وزاريا بإلزام المزارع بتعيين طبيب بيطرى، إلا أنه تم إلغاء القرار منذ فترة.

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين،: ذلك يؤدى بدوره إلى كوارث حقيقة ونفوق حيوانات كثيرة، مما سيكون لها تأثير سلبى، مطالبا بصدور قرار وزارى لإلزام المزارع بتعيين طبيب بيطرى، لتطبيق نظم الأمن الحيوى الذى يساعد على الحفاظ على الثروة الحيوانية فى مصر، ويحد من انتشار الأمراض.