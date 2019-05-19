موقف حزب العمال من "بريكست" يفقده الدعم لصالح الديمقراطيين الليبراليين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الاوبزرفر" إن شخصيات رفيعة المستوى فى حزب "العمال" البريطانى، انخرطت فى معركة يائسة لدعم الحزب مساء أمس، وسط تحذيرات من أن موقفه من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يساعد على "إزالة سموم عن الديمقراطيين الليبراليين".

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه مع بقاء أيام قليلة قبل الانتخابات الأوروبية التى من المتوقع أن يفوز فيها حزب "بريكست" الذى يرأسه نايجل فاراج ، فإن وزراء حكومة الظل من بين أولئك الذين يشعرون بالقلق من أن موقف حزب العمال الغامض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ساعد في إحياء الديمقراطيين الليبراليين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه استطلاعات الرأي الجديدة التي راقبها "الأوبزرفر" إلى أن حزب فينس كابل، "الديمقراطيين الليبراليين"، يتقدم في المرتبة الأولى في لندن وقد يفوز على حزب العمال بشكل عام.

حذر أحد الشخصيات البارزة في الحزب: "إذا كانت نتيجة موقف حزب العمال من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهذه الانتخابات الأوروبية هي إعطاء الزخم لليبراليين، فهذه مشكلة حقيقية".

وقال كلايف لويس ، وزير خزانة الظل ، "لن يدعم الناخبون العماليون مدى الحياة" الحزب هذا الأسبوع بسبب موقفه من بريكست، مضيفا "يبدو الأمر وكأننا منحنا [الديمقراطيين الليبيين] المكافئ السياسى للإنعاش".

ومن ناحية أخرى، تعهد عمدة لندن، صادق خان بأنه سيشن حملة من أجل البقاء "ليلا ونهارا" في أي استفتاء ثان، حيث حث الناخبين ، في مقال لصحيفة الأوبزرفر ، على دعم حزب العمال لوقف فوز حزب فاراج.