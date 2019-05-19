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موراليس يطلق حملته الدعائية لخوض انتخابات الرئاسة فى بوليفيا لفترة ثالثة

الأحد، 19 مايو 2019 10:48 م
موراليس يطلق حملته الدعائية لخوض انتخابات الرئاسة فى بوليفيا لفترة ثالثة رئيس بوليفيا إيفو موراليس
أ ش أ
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بدأ رئيس بوليفيا إيفو موراليس حملته الدعائية لخوض الانتخابات الرئاسية التي تجرى في البلاد في العشرين من أكتوبر المقبل .

 

وذكرت شبكة ( فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن ترشح موراليس - الذي يشغل منصب الرئاسة منذ عام 2006 – يأتي رغم تأكيد المعارضة أن الدستور البوليفي يمنع موراليس من شغل منصب الرئاسة لفترة ثالثة جديدة مدتها خمسة أعوام .

 

من جانبه، أعلن موراليس انه يسعى للاستمرار في الرئاسة من أجل استكمال الإنجازات الكبيرة التي بدأت في بوليفيا، مؤكدا أنه لن يسمح بإقامة قواعد عسكرية أمريكية في بلاده .

 


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