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موانئ البحر الأحمر تعلن حركة سفر ووصول السفن بموانيها اليوم

الأحد، 19 مايو 2019 01:57 م
موانئ البحر الأحمر تعلن حركة سفر ووصول السفن بموانيها اليوم ميناء نويبع ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة اليوم تبلغ 24 سفينة، وتم تداول (396) شاحنة بضائع و(76) سيارة، وشملت حركة الواردات (215) شاحنة و(67) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (181) شاحنة بضائع و(9) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Michel selmer بينما تغادر السفينتين القاهرة والحرية 2 ، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى أ مانة والحرية2 والنوى اكسبريس، كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن وهى سينا وآيلة وبريدج .

 


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