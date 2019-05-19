مقرر المجلس القومى للسكان: تنظيم الأسرة له عائد اقتصادى ومردود على التنمية

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان أهمية على الاستثمار فى دعم جهود تنظيم الأسرة فى مصر لما لها من عائد اقتصادى ومردود ايجابى على التنمية الشاملة فى مصر .

وقال عمرو حسن لليوم السابع: يجب رفع كفاءة وبناء قدرات فريق العمل المنوط بإدارة البرنامج السكانى من العاملين بالمجلس القومي للسكان من الأمانة الفنية والأفرع بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أهمية دعم جهود نشر الوعى المجتمعى بقضايا السكان والمرأة والشباب، وكذلك ضرورة الاعتماد على البحوث والإحصاءات السكانية التى تخدم متخذ القرار وواضعى السياسات في هذا الشأن .