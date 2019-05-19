مقرر السكان: وضع تصور نهائى للاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث

وليد عبد السلام

وضع المجلس القومى للسكان التصور النهائى للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى.

وقال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان لـ"اليوم السابع" يجب تفعيل آليات إنفاذ القانون لمنع جريمة ختان الإناث والتوعية من خلال تنفيذ ورش عمل وبرامج تثقيف لكافة فئات المجتمع، لرفع الوعى وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بالجامعات، بالإضافة لشركاء العمل من مختلف الجهات المعنية.

وأوضح ضرورة الإهتمام باستخدام آليات الإعلام الحديث ووسائل الإعلام الإلكترونى ومواقع التواصل الاجتماعى بجانب الإعلام التقليدى خاصة فى التوعية بقانون مناهضة الختان وآليات إنفاذ القانون.

وأكد مقرر المجلس القومى للسكان تبنى المجلس خطة طموحة للقضاء على ختان الإناث من مصر نهائيا بحلول عام 2025، مشيراً لأنه رغم وجود قانون يجرم ختان الإناث، إلا أن هناك معتقدات وموروثات ثقافية تؤثر بشكل قوى فى استمرار هذه الجريمة تحت مسميات مختلفة كعمليات تجميل مثلا، لذلك لابد من رفع الوعى للمجتمع للقضاء على هذه الجريمة واتخاذ إجراءات رادعة مع الأطباء والممرضات الذين يقومون بهذه الجناية مع رفع الوعى لدى الأسر بالجوانب الصحية والدينية والقانونية لجريمة الختان.