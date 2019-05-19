video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 10:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 10 مسلحين من حركة طالبان فى مداهمات للقوات الأفغانية

الأحد، 19 مايو 2019 09:23 م
مقتل 10 مسلحين من حركة طالبان فى مداهمات للقوات الأفغانية الجيش الأفغانى - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

قتل ما لا يقل عن 10 مسلحين من حركة طالبان المُسلحة فى إقليمى قندوز وقندهار بشمال وجنوب أفغانستان، وذلك خلال عمليات منفصلة نفذتها قوات العمليات الخاصة الأفغانية الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، عن مصادر، قولها، إن القوات الخاصة نفذت مداهمة فى حى خان عباد فى إقليم قندوز الشمالى، مما أسفر عن مقتل 5 مُسلحين من طالبان، وتدمير 4 قذائف صاروخية.

وأشارت المصادر إلى أن القوات المُسلحة الأفغانية نفذت أيضًا عملية فى إقليم قندهار الجنوبى، أسفر عنها مقتل 5 آخرين، فيما لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتى من بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

ويُعتبر هذان الإقليمان من المناطق، التى تنشط فيها عناصر طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات، التى تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية فى البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الأفغانى: مقتل وإصابة 6 مسلحين من طالبان فى غارة جوية لقوات التحالف الدولى

الجيش الأفغانى: مقتل وإصابة 22 مسلحا فى عمليات متفرقة جنوب البلاد

الجيش الأفغانى: مقتل 179 مسلحا من طالبان منذ عملية "هجوم الربيع"

الجيش الأفغانى يقتحم مقر قيادة طالبان فى مقاطعة فارياب

الجيش الأفغانى: مقتل 3 مسلحين من "داعش" في غارة شرق البلاد

طالبان تطلق سراح 58 من جنود الجيش الأفغانى غرب البلاد

حركة طالبان

الجيش الافغانى

اخبار افغانستان

اخبار عالمية

اخبار العالم

جماعات ارهابية

جماعات مسلحة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على مصير طالب لم يستكمل الامتحان إلكترونيا بسبب عطل

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على مصير طالب لم يستكمل الامتحان إلكترونيا بسبب عطل

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة