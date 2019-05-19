مقتل 10 مسلحين من حركة طالبان فى مداهمات للقوات الأفغانية

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قتل ما لا يقل عن 10 مسلحين من حركة طالبان المُسلحة فى إقليمى قندوز وقندهار بشمال وجنوب أفغانستان، وذلك خلال عمليات منفصلة نفذتها قوات العمليات الخاصة الأفغانية الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، عن مصادر، قولها، إن القوات الخاصة نفذت مداهمة فى حى خان عباد فى إقليم قندوز الشمالى، مما أسفر عن مقتل 5 مُسلحين من طالبان، وتدمير 4 قذائف صاروخية.

وأشارت المصادر إلى أن القوات المُسلحة الأفغانية نفذت أيضًا عملية فى إقليم قندهار الجنوبى، أسفر عنها مقتل 5 آخرين، فيما لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتى من بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

ويُعتبر هذان الإقليمان من المناطق، التى تنشط فيها عناصر طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات، التى تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية فى البلاد.