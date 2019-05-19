مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخران، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمحافظة الوادى الجديد، فى مدخل طريق بلاط – منفلوط.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من قسم شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مرورى بالطريق الواصل بين قرية تنيدة التابعة لمركز بلاط ومركز منفلوط بأسيوط.

وتبين انقلاب سيارة بطريق تنيدة – منفلوط، أسفر عن إصابة كل من "محمد مجدى عمر" 22 سنة، "محمد عبد الروؤف عبد الباسط" 39 سنة، ومصرع "أحمد صالح شلبى" 28 سنة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفى لمستشفى الداخلة العام، وجار تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العام للتحقيق.