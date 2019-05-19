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مركز اليقظة الدوائية يوضح استخدامات بخاخات الربو للمرضى فى نهار رمضان

الأحد، 19 مايو 2019 01:37 م
مركز اليقظة الدوائية يوضح استخدامات بخاخات الربو للمرضى فى نهار رمضان بخاخ الربو
كتب وليد عبد السلام
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أكد مركز اليقظة الدوائية بالإدارة المركزية للصيدلة، أن هناك سلسلة من التوصيات التى يجب اتباعها فى استخدام بخاخات الربو خلال صيام شهر رمضان منعا لحدوث أى مضاعفات وأزمات صحية.

وقال المركز إن النوع الأول البخاخ الإسعافى وهى موسعات الشعب الهوائية ويستخدمها المريض عند الشعور بضيق التنفس مثل بخاخ الفنتولين.

 وتابع مركز اليقظة الدوائية أن النوع الثانى وهو البخاخ الوقائى وتؤخذ بانتظام مرة أو مرتين فى اليوم حسب وصف الطبيب المعالج ويمكن أخذها مرة فى الإفطار ومرة فى السحورواستكمل: لا حرج فى تناول هذا النوع من البخاخ أثناء نهار شهر رمضان.


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مرضى الربو

اليقظة الدوائية

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