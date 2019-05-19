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محافظ كفر الشيخ: 3810 وحدة سكنية جديدة بتكلفة 330 مليون جنيه

الأحد، 19 مايو 2019 08:35 م
محافظ كفر الشيخ: 3810 وحدة سكنية جديدة بتكلفة 330 مليون جنيه الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، تنفيذ 2166 وحدة سكنية فى المرحلة الأولى، والانتهاء من 1700 وحدة سكنية بتكلفة تعاقدية تقدر بحوالى 330 مليون، تم تنفيذها من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى .
 
 
 
وأضاف المحافظ تتضمن المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعى بمراكز المحافظة 966 وحدة مختلفة منهم 854 وحدة سكنية والباقى محلات تجارية، والتى تنفذها مديرية الإسكان بكفرالشيخ، وأن التكلفة التعاقدية للمرحلة الثانية بلغت 150 مليون جنيه، كما تتضمن المرحلة الثالثة بمنطقة غرب مدينة كفرالشيخ انشاء 28عمارة، وأن الموقف التنفيذى لهذه العمارات تضمن انشاء 8 عمارات في مرحلة التشطيبات و6عمارات تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى والمبانى وباقى العمارات تحت التنفيذ بنسب انجاز محتلفة وسينتهى العمل بها فى مارس 2020 بتكلفة 148 مليون جنيه.
 
 
 
وتابع محافظ كفرلشيخ: جارى طرح 10 أبراج سكنية بموقع غرب مدينة كفرالشيخ ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى للمرحلة الثالثة باجمالى 740 وحدة سكنية، منهم 666 وحدة سكنية، 296 محل، بالإضافة إلى انشاء 105 وحدة سكنية، و80 محل وتم الانتهاء من الرسومات واعتمادها من وزارة الاسكان، وجاري اتمام اجراءات الطرح والترسية، مشيرا إلى وجود قطعة أرض آخرى تم توفيرها من خلال المحافظة بالحمراوى بمساحة، نصف فدان تقريبا، وجارى مراجعتها مع وزارة الإسكان مما يضيف 180وحدة سكنية بالإضافة إلى عدد آخر من المحلات التجارية وسيتم تسليمهم فى مارس 2020.
 
 

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