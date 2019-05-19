محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت اليوم محافظة شمال سيناء فى بيان لها ان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قام بجولة تفقدية لامتحانات الدبلومات الفنية في عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية ، حيث اطمأن على حسن سير الامتحانات وهدوء اللجان ، وتوفير كافة احتياجات الطلاب.

وقام المحافظ خلال جولته بتفقد لجان الامتحانات في مدارس الشهيدة نهال محمد العقيد الصناعية بنات، الشهيد ، الشهيد محمد سمير شراب الصناعية بنين وعدد من المدارس الأخرى .

وأكد المحافظ على هدوء اللجان وحسن سير الامتحانات ، وأنه لا توجد أي شكاوي من أسئلة الامتحانات ، وأن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ومن المناهج الدراسية التي تم دراستها في الفصل الدراسي الثاني ومن الكتاب المقرر،مشددًا علي توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترات الامتحانات ،وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان ،وتواجد الزائرات الصحيات في المدارس التي بها لجان امتحانات.

بدورها أكدت المهندسة،ليلى مرتجى،وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبا

أضافت مرتجي أن إجمالي طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء يبلغ 4798 طالب وطالبة من بينهم 2670 طالب وطالبة بالتعليم الصناعي، 1450 طالب وطالبة بالتعليم التجاري ، 572 طالب وطالبة بالتعليم الزراعي، و106 طالب وطالبة بالتعليم الفندقي..مشيرة إلي أن الامتحانات مستمرة حتى الثلاثين من شهر مايو الجاري طبقًا للجداول المعلنة.