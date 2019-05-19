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محافظ الوادى الجديد يوافق على إقامة دار مناسبات بحى السبط بالخارجة

الأحد، 19 مايو 2019 11:48 م
محافظ الوادى الجديد يوافق على إقامة دار مناسبات بحى السبط بالخارجة جانب من اللقاء
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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وجه اللواء محمد الزملوط  ،محافظ الوادى الجديد بتخصيص قطعه أرض لإقامة دار مناسبات ملحق بمسجد الإخلاص بحي السبط البحري لخدمة أهالي الحي، جاء ذلك خلال لقاءه مع المصلين وأهالي الحي عقب أداء صلاة التراويح بالمسجد.

كما وجه الزملوط ، بسرعة صرف أجور العاملين بمصنع الملابس الجاهزة المتأخرة، والسماح للأهالي بعمل مطبات صناعية بالشوارع الفرعية والجانبية بشرط مطابقتها للمواصفات، حفاظا على سلامة المركبات. وكذلك قيام الوحدة المحلية لمدينة الخارجة بدراسه توسعة شارع السبط مع تعويض المواطنين بالتعويض المناسب، وحل مشكلة تقاطع منطقة الحصة مع شارع السبط الرئيسي، و كلف المحافظ ، قطاع الكهرباء والوحده المحلية بمعاينة أسلاك الكهرباء المارة بمنازل بعض المواطنين دون أعمدة كهرباء، ووضع حل لهذه المشكلة .

 


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