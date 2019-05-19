محافظ الفيوم يعقد اجتماعا لتقييم كفاءة الأداء وفاعلية الخدمات بالقطاعات

الفيوم – رباب الجالى

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعاً بديوان عام المحافظة وبحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسن صفوت السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والمراكز ووكيل وزارة الطرق، وعدد من الجهاز التنفيذى بالمحافظة، ومديرى العموم للوقوف على معرفة وتحديد مدى كفاءة الأداء وفاعلية الخدمات بكافة القطاعات.

بدأ الاجتماع بطرح وتحديد ما تم من مشروعات خدمية متعددة تخدم المواطنين، وتمس الحياة اليومية لهم بكافة مراكز ومدن المحافظة، وتحدد الأسباب التى تساهم فى تذليل الصعوبات التى تواجه المسؤلين فى تقديم تلك المشروعات الخدمية للمواطنين.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة التكامل التام والشامل بين كافة القطاعات والتعاون بين رؤساء المدن بما يصب فى نهاية الأمر فى الدفع بإتمام المشروعات الجارى تنفيذها على أفضل وجه.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق التام بين مسؤلى الكهرباء والطرق والنظافة والرى منعاً للتكرار أو التضارب أو الازدواج فى الخدمات المقدمة، مع ضرورة وضع بدائل مسبقة لمواجهة أى ظروف قد تستجد، وتحديد أكثر الأماكن التى هى بحاجة فعلية للتكسيةـ منعاً لدخول المياة للبيوت وحفاظاً على أراوح المواطنين وفقاً للمواصفات الهندسية والفنية الصحيحة ومراعاة أدق التكوينات المستخدمة من خراسانات وأدوات للبناء، مع وضع فى الأعتبار أن هناك طرق مطلوب التعامل معها دون تأجيل.

وقد شدد أيضاً على ضرورة القيام بالإصلاحات المطلوبة لكابلات الكهرباء على الطرق العامة ومداخل المحافظة وإصلاح كشافات الإنارة مُشيراً أيضاً لأهمية الإهتمام بالشوارع الفرعية أيضاً فى هذا الصدد.

وأكد "سعد" أيضاً على ضرورة التقنين للأراضى فيما يتفق مع القانون من جانب وحفاظاً على حقوق الدولة من الإهدار فى ذات الوقت، وأهمية المتابعة والمعاينة الميدانية على أرض الواقع للأراضى التى هى بحاجة للتقنين وإتخاذ الإجراءات الصحيحة والرسوم المستحقة فيما يتعلق بعقود التقنين دعماً لحق الإنتفاع وشمول المنفعة العامة وتحقيقاً للصالح العام وفى ذات الوقت زيادة موارد المحافظة.

كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق مع رؤساء مجالس المدن ومدير عام الطرق لإتمام خطط الرصف وفقاً للجداول الزمنية المحددة بما يتفق مع القياسات والمعايير الهندسية المتعارف عليها والإسراع والانتهاء من عمليات التجميل ونظافة وتأهيل كافة الميادين العامة بما يتفق ويراعى البُعد البيئى والجمالى فى عمليات التطوير المستمرة وبما يدفع بتنفيذ خطة الرصف التى تنفذها المحافظة للارتقاء المستمر بمنظومة التجميل والنظافة ووضع الخراسانات المطبوعة التى تساهم فى عدم إلتصاق الأتربة عليها مع تنسيق البلدورات بما يتكامل مع السياق العام على مستوى كافة المراكز، مع إتمام أعمال التطوير والمعالجة بصفة مستمرة ومتوالية، كما أكد للمهندسة المسئولة عن الأعمال بضرورة الالتزام بالاشتراطات الهندسية المحددة وتنفيذ الأعمال على أكمل وجه لراحة المواطنين وفى الفترة الزمنية المقرر الانتهاء من الأعمال فيها.

وفى ختام الاجتماع، أكد محافظ الفيوم على أهمية التنسيق بين جميع المسئولين من منطلق العيش فى وطن واحد يحتاج إلى كافة الجهود التى تكمل بعضها البعض بما يصب فى نهاية الأمر لتحقيق المصلحة الواحدة للمحافظة والدولة ككل