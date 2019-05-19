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محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من محطة المعالجة الثلاثية بقرية بلانة بتكلفة 100مليون جنيه

الأحد، 19 مايو 2019 12:13 م
محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من محطة المعالجة الثلاثية بقرية بلانة بتكلفة 100مليون جنيه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
أسوان ندى سليم
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أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، على ضرورة سرعة الانتهاء من مشروع المعالجة الثلاثية الجارى تنفيذه بنسبة 90 % بمحطة الصرف الصحى ببلانة بمركز نصر النوبة بطاقة 32 ألف م3/ يوم وبتكلفة 100 مليون جنيه، موجها بالإسراع بتشغيل 5 آبار وربطها بالشبكات، لتكون مصدر رئيسى لمياه الشرب موزعة على قرى وادى النقرة، بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه، وذلك بعد الإنتهاء من 4 آبار منهم ، وجارى العمل فى البئر الأخير من اجل تلبية احتياجات أهالى هذه القرى .
 
وكلف محافظ أسوان، خلال اجتماع اليوم الأحدن مع مديرى الرى والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، بعقد لقاءات مباشرة مع أهالى قرى النقرة لتوعيتهم بأهمية هذا المشروع الحيوى، والذى يعتمد على المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، حيث سيتم إجراء الإختبارات اللازمة، للتأكد سواء من جانب المحافظة أو ممثلى الأهالى من أن المياه المنتجة من المحطة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة. 
 
وأوضح "إبراهيم"، بأنه بالنسبة للمياه المتراكمة والمعالجة ثنائياً فى أحواض التخزين سيتم إستخدامها فى زراعة الغابات الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضاً إدارة التشجير بوزارة الزراعة، حتى يتم التخلص منها نهائياً بعيداً عن صرفها على أى مصارف أو ترع حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، موجهاً بالإسراع بمعدلات تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية للحد من تخزين أى كميات أخرى من المياه، وذلك لتلافى عدم تكرار ما حدث فى السنوات السابقة من إنهيار جسور أحواض التخزين وغرق الزراعات والقرى المجاورة، وهو الذى يتطلب فى الوقت نفسه بالمتابعة الميدانية أولاً بأول من المسئولين فى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والرى حتى يتم تنفيذ المشروع بشكل كامل فى أقرب وقت ممكن .
 
 

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