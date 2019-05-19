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الأحد، 19 مايو 2019 12:40 م
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مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة وسط ضعف شديد فى حجم التداول

الأحد، 19 مايو 2019 12:38 م
مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة وسط ضعف شديد فى حجم التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط ضعف شديد فى حجم التداول، والذى لم يتجاوز 100 مليون جنيه بعد مرور ساعتين من بدء جلسة التداول.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 13588 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 2033 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 16760 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 606 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 1538 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 457 نقطة.


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