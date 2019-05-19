video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 05:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لو بتفكر فى إجازة العيد؟.. معلومات عن مرسى علم كوجهة سياحية

الأحد، 19 مايو 2019 05:00 ص
لو بتفكر فى إجازة العيد؟.. معلومات عن مرسى علم كوجهة سياحية مرسى علم
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

بدأت تخطط لإجازة عيد الفطر؟ هناك عدة عوامل تدفعك للتوجه لقضاء الإجازة بمرسى علم كوجهة للسفر، ففى هذه المنطقة، التى تمتاز بالجو المعتدل والطبيعة الساحرة التى ليس لها مثيل، والشواطئ المصنفة كأفضل شواطئ فى الشرق الأوسط للأعوام الثلاثة الماضية، يمكنك أن تقضى إجازة ممتعة.

ومن أهم المناطق التى يجب أن تكون فى جدول رحلتك لمرسى علم:

1. تبعد مرسى علم عن القاهرة بحوالى 700 كيلومتر

2. تتميز بتنوع بيئى ومحميات طبيعية وطيور نادرة

3. وتشتهر بالرياضات المائية حيث تعد من مراكز الغطس العالمية

4. بها محمية وادى الجمال أكبر المحميات الطبيعية مساحة

5. أوديتها غنية بالكائنات الحية مثل الغزلان والصقور والنسور النادرة 

6. وأنت فى المحمية استمتع بشاطئ شرم اللولى أو شاطئ "رأس حنكوراب"

7. اختارته فوربس هذا العام ضمن قائمة أفضل شواطئ فى الشرق الأوسط

8. المحمية لا يوجد بها منتجعات أو فنادق على الشاطئ، بل خيم بدوية

9. فى نهاية اليوم تسوق من المشغولات اليدوية البدوية المميزة

10. محمية بيت الدولفين متعة آخرى فى مرسى علم حيث السباحة وسط الدلافين

11. فى المساء لا تترك رحلة السفارى تفوتك، واستمتع بسهرة بدوية مميزة

12. لا تنس زيارة خليج قلعان جنوب مرسى علم بـ50 كيلومتر

13. حيث شجر المانجروف وسط المياه وطيور مهاجرة وموطن للغزلان

14. وفى البحر ينتشر قرش "ويل شارك"، وسمكة "عروس البحر"،

15. ولا يمكن أن تكون فى مرسى علم ولا تذهب إلى منطقة النيزك

16. حمام سباحة من صنع الطبيعة وله شهرة عالمية

17. سكان المنطقة يعتقدون أنه تكون نتيجة اصطدام أحد النيازك بالشاطئ

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 14-5-2019

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 14 - 5 -2019

المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز 14 ألف نقطة بختام التعاملات

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

عيد الفطر

اجازة عيد الفطر

رحلات عيد الفطر

مرسى علم

اقتصاد

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

البورصة المصرية

البورصة

البورصه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مبابي يحقق رقما غائبا فى الدوري الفرنسي منذ 53 عاما

مبابي يحقق رقما غائبا فى الدوري الفرنسي منذ 53 عاما

مأساة ناصر: "اكتشفت خيانة زوجتى بعد شهرين وابتزتنى لقبول أفعالها المخلة"

مأساة ناصر: "اكتشفت خيانة زوجتى بعد شهرين وابتزتنى لقبول أفعالها المخلة"

مرتضى : لن ألعب مباريات محلية إلا بعد الكان.. ورصدت مكافآت تاريخية للكونفدرالية

مرتضى : لن ألعب مباريات محلية إلا بعد الكان.. ورصدت مكافآت تاريخية للكونفدرالية

فيديو.. جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه لسيدة من الإسكندرية فازت بجائزة "اسم من مصر".. ويؤكد: بطل حلقة الليلة فنان متمكن فى جميع الأدوار.. وأفضل من جسد شخصيات الرموز المصرية.. كرمته الدولة عن فيلم "أيام السادات"

فيديو.. جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه لسيدة من الإسكندرية فازت بجائزة "اسم من مصر".. ويؤكد: بطل حلقة الليلة فنان متمكن فى جميع الأدوار.. وأفضل من جسد شخصيات الرموز المصرية.. كرمته الدولة عن فيلم "أيام السادات"

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة