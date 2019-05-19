لو بتفكر فى إجازة العيد؟.. معلومات عن مرسى علم كوجهة سياحية

كتبت آمال رسلان

بدأت تخطط لإجازة عيد الفطر؟ هناك عدة عوامل تدفعك للتوجه لقضاء الإجازة بمرسى علم كوجهة للسفر، ففى هذه المنطقة، التى تمتاز بالجو المعتدل والطبيعة الساحرة التى ليس لها مثيل، والشواطئ المصنفة كأفضل شواطئ فى الشرق الأوسط للأعوام الثلاثة الماضية، يمكنك أن تقضى إجازة ممتعة.

ومن أهم المناطق التى يجب أن تكون فى جدول رحلتك لمرسى علم:

1. تبعد مرسى علم عن القاهرة بحوالى 700 كيلومتر

2. تتميز بتنوع بيئى ومحميات طبيعية وطيور نادرة

3. وتشتهر بالرياضات المائية حيث تعد من مراكز الغطس العالمية

4. بها محمية وادى الجمال أكبر المحميات الطبيعية مساحة

5. أوديتها غنية بالكائنات الحية مثل الغزلان والصقور والنسور النادرة

6. وأنت فى المحمية استمتع بشاطئ شرم اللولى أو شاطئ "رأس حنكوراب"

7. اختارته فوربس هذا العام ضمن قائمة أفضل شواطئ فى الشرق الأوسط

8. المحمية لا يوجد بها منتجعات أو فنادق على الشاطئ، بل خيم بدوية

9. فى نهاية اليوم تسوق من المشغولات اليدوية البدوية المميزة

10. محمية بيت الدولفين متعة آخرى فى مرسى علم حيث السباحة وسط الدلافين

11. فى المساء لا تترك رحلة السفارى تفوتك، واستمتع بسهرة بدوية مميزة

12. لا تنس زيارة خليج قلعان جنوب مرسى علم بـ50 كيلومتر

13. حيث شجر المانجروف وسط المياه وطيور مهاجرة وموطن للغزلان

14. وفى البحر ينتشر قرش "ويل شارك"، وسمكة "عروس البحر"،

15. ولا يمكن أن تكون فى مرسى علم ولا تذهب إلى منطقة النيزك

16. حمام سباحة من صنع الطبيعة وله شهرة عالمية

17. سكان المنطقة يعتقدون أنه تكون نتيجة اصطدام أحد النيازك بالشاطئ