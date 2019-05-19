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الأحد، 19 مايو 2019 04:47 م
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كل ما تريد معرفته عن قاذفات "بى 52" التى أرسلتها واشنطن للمنطقة

الأحد، 19 مايو 2019 04:32 م
كل ما تريد معرفته عن قاذفات "بى 52" التى أرسلتها واشنطن للمنطقة قاذفة بى 52
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ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية اتخذت قرارها بإرسال قاذفات "بى 52" إلى منطقة الشرق الأوسط، بعد تحذيرات إسرائيلية حول تهديدات إيرانية للمصالح الأمريكية فى المنطقة.

ويرصد التقرير التالى أهم المعلومات عن قاذفات "بى 52" التى أرسلتها واشنطن إلى منطقة الشرق الأوسط، لمجابهة التهديدات الإيرانية:

  • صممت القاذفات لأول مرة فى عام 1948 لتكون حاملة أسلحة نووية
  • تعد بمثابة أحد الأسلحة الرئيسية لدى الجيش الأمريكى والقوات المتحالفة معها
  • تعتبر "بى 52" هى القاذفة الأكثر قوة وقدرة على القتال فى مخزون الولايات المتحدة
  • قادرة على تحمل المهام الصعبة والحمولة الكبيرة
  • المسافة بين جناحيها تبلغ 56 مترا، كما أن طولها يعادل 49 مترا
  • لديها 8 محركات مروحية موزعة على الجناحين بالتساوى
  • لديها القدرة على على حمل وإلقاء ما يزيد عن 31 ألف كيلوجرام من الذخائر المتنوعة
  • بإمكانها تنفيذ هجمات استراتيجية وتأمين دعم جوى، إضافة إلى تنفيذ عمليات هجومية مضادة جويا وبحريا
  • كانت أحد أهم عناصر الجيش الأمريكى فى حروب سابقة، وأهمها فيتنام وأفغانستان والعراق

 


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