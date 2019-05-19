كل ما تريد معرفته عن قاذفات "بى 52" التى أرسلتها واشنطن للمنطقة

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية اتخذت قرارها بإرسال قاذفات "بى 52" إلى منطقة الشرق الأوسط، بعد تحذيرات إسرائيلية حول تهديدات إيرانية للمصالح الأمريكية فى المنطقة.

ويرصد التقرير التالى أهم المعلومات عن قاذفات "بى 52" التى أرسلتها واشنطن إلى منطقة الشرق الأوسط، لمجابهة التهديدات الإيرانية: