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فيديو.. تفاصيل استقبال السيسي لرئيس مجلس الشيوخ الكندى

الأحد، 19 مايو 2019 08:56 م
فيديو.. تفاصيل استقبال السيسي لرئيس مجلس الشيوخ الكندى الرئيس خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ الكندى
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مصر على إعلاء مبدأ المواطنة وترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، مشيراً إلى أن مصر تعد نموذجاً يحتذى به للتعايش السلمي في المنطقة، وهو ما يساهم في جهود التقريب بين الشعوب والثقافات المختلفة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيري.

 وفى ذات السياق تم استعراض الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف وإصلاح الخطاب الديني المتشدد، والدور الذى تقوم به الدولة بكامل أجهزتها في هذا الإطار، مدعومة بوعي شعبي تبلور نتيجة لتجارب السنوات الماضية بالحرص على تماسك النسيج الوطني، وهي الثقافة التي ستترسخ وتنتشر في المنطقة انطلاقاً من مصر.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس مجلس الشيوخ الكندي أكد حرصه على زيارة مصر والالتقاء بالرئيس، إيماناً بدور مصر المركزي في منطقة الشرق الأوسط وتقديراً للدور الشخصي والقيادي للرئيس في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، وقيادته للنهج الإصلاحي التنموي في مصر سواء على المستوي الاقتصادي أو الاجتماعي، وكذا تحقيق الأمن والاستقرار، وهو الأمر الذي رسخ من دور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي في إطار دعم الامن والاستقرار للمنطقة بأسرها وكذلك القارة الأفريقية.

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استقبال رئيس الشيوخ الكندى

نشاط الرئاسة

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