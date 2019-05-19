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فرنسا تستعد لإحياء الذكرى 75 لعملية إنزال النورماندى 6 يونيو المقبل

الأحد، 19 مايو 2019 03:48 م
فرنسا تستعد لإحياء الذكرى 75 لعملية إنزال النورماندى 6 يونيو المقبل ماكرون
باريس (أ ش أ)
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تستعد فرنسا لإحياء الذكرى الـ75 لعملية إنزال النورماندى فى 6 يونيو المقبل مع حلفائها، حيث سيشارك العديد من رؤساء الدول مع قدامى المحاربين فى هذه الاحتفالية.

وقالت "جنيفيف داريوسيك" وكيل وزارة الدفاع الفرنسية- حسبما ذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية، اليوم الأحد، إن هذه الاحتفالية تتميز بأهمية خاصة لأن قدامى المحاربين الذين ما زالوا على قيد الحياة قد تقدم بهم العمر، ويجب أن يتم تكريهم هذا العام بشكل خاص.

وأضافت داريوسيك، أن رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب سيرأس هذا الحفل الدولى، موضحة أنه من المتوقع أن يحضر نحو 3 آلاف شخص هذا الحفل.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بنظيره الأمريكى دونالد ترامب، خلال حفل سيقام فى مقبرة عسكرية أمريكية قرب مكان الإنزال (أوماها بيتش) وقبل اللقاء اللاحق الذى سيجمع الرئيسين فى مدينة كان الساحلية.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس ماكرون ميناء (بورتسموث) البريطانى فى 5 يونيو المقبل، وسيجتمع هناك مع الملكة اليزابيث الثانية فى رحلة بحرية مع المحاربين البريطانيين القدامى، الذين يعتزمون التوجه إلى فرنسا.

ومن المنتظر أن يقام فى نورماندى فى 6 يونيو المقبل حفل تذكارى دولى فى منطقة الإنزال الكندى فى "جونو بيتش" حيث ستحضر كل من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والأمير تشارلز ولى العهد البريطانى حفلا بريطانيا سيقام فى بلدة بايو التابعة لمنطقة نورماندي.

وكانت قوات الحلفاء تمكنت خلال الحرب العالمية الثانية فى 6 يونيو 1944 من الوصول إلى شواطئ نورماندى بفرنسا التى كانت تحتلها القوات الألمانية فى أكبر إنزال قوات فى التاريخ العسكري، وكان لهذه العملية أهمية خاصة فى مسار الحرب لاحقا.

يذكر أن نحو 10 آلاف جندى من قوات الحلفاء قد قتلوا أو جرحوا أو فقدوا، بينما فقدت ألمانيا ما بين 4 آلاف و9 آلاف جندي، وقُتل الآلاف من المدنيين الفرنسيين.

 


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