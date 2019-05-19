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طلاب كفر الشيخ: أدينا الامتحان ورقى وعلى التابلت ونتمنى إصلاح أعطال المنصة

الأحد، 19 مايو 2019 06:12 م
طلاب كفر الشيخ: أدينا الامتحان ورقى وعلى التابلت ونتمنى إصلاح أعطال المنصة لجان الامتحانات
كفر الشيخ - محمد سليمان
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عبر عدد من  طلاب الصف الاول الثانوى بمحافظة كفر الشيخ، عن ارتياحهم بعد أدائهم الامتحان اليوم الأول على التابلت بعد ساعة من أدائهم الامتحان ورقى.
 
قال إيهاب محمد السيد ، طالب بالصف الاول الثانوى بمدرسة السحيات الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الحامول التعليمية، إنه أدى الامتحان ورقى وبعد ساعة تم تشغيل التابلت وتجربته وأدى الامتحان عليه، وإنه اطمأن على ادائه الامتحانات بعد ذلك على التابلت، بعد القلق فى بداية اليوم.  
 
وأضافت أمنية وليد، طالبة بالصف الأول الثانوى بمدرسة السحايت: "أدت الامتحان على التابلت بعد حوالى ساعة من أدائى الامتحان ورقى، ونتمنى أن يستمر أداء الامتحان على التابلت فى الامتحانات المقبلة".
 
وقالت إسراء على ، طالبة بمدرسة السحايت، أنها أدت الامتحان ورقى وبعد حوالى ساعة ادت الامتحان على التابلت، مطالبة  بالعمل على استقرار استخدام التابلت واصلاح الخلل فى المنصة.
 
وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 19 ألف و478 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى، أدوا امتحانهم الأول فى مادة اللغة العربية بمدارس محافظة كفر الشيخ للفصل الدراسى الثانى، وفى بداية اليوم أدى طلاب 11مدرسة الامتحان على التابلت، وادى طلاب 86 مدرسة الامتحان ورقى، وعقب أداء الطلاب الامتحان ورقى بتلك المدارس تم تجربة التابلت وتبين افتتاح المنصة وأدى الطلاب الامتحان مرة أخرى على التابلت بعدد من المدارس ،واطمأن الطلاب على تفعيل التابلت، واداء الطلاب الامتحان بدون شكاوى.
 
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