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طلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون آخر امتحانات نهاية العام

الأحد، 19 مايو 2019 09:29 ص
طلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون آخر امتحانات نهاية العام امتحانات - أرشيفية
كتب لؤى على
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بدأ منذ قليل، طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية، تأدية آخر أيام امتحانات نهاية العام، فى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتى بدأت الآن باللجنة الأولى، فيما تكون اللجنة الثانية لمادة الحاسب الآلى.

كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحانات نهاية العام، حيث يمتحن الطلاب باللجنة الأولى مادة الجبر، فيما تكون اللجنة الثانية لمادة الحاسب الآلى.

كانت قد انطلقت امتحانات نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، صباح الاثنين الماضى، ومن المقرر أن تختتم اليوم الأحد .

 

 

 


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