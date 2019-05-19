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طالب بأولى ثانوى: أديت جزء من امتحان العربى إلكترونيا على المنصة دون عطل

الأحد، 19 مايو 2019 11:57 ص
طالب بأولى ثانوى: أديت جزء من امتحان العربى إلكترونيا على المنصة دون عطل امتحان أولى ثانوى
كتب محمود طه حسين
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قال على الشريف الطالب بالصف الأول الثانوى العام، إنه أدى امتحان العربى ورقيا صباح اليوم وبعد أن انتهى من الإجابة عن الأسئلة تم إبلاغهم بأداء الامتحان إلكترونيا وبالفعل دخل على منصة الامتحان وادى قرابة 75% على التابلت إلكترونيا.

وأكد الطالب، أن منصة الامتحان اشتغلت بنجاح دون سقوط، موضحا أن الامتحانات سوف يتم استكمالها إلكترونيا خلال الأيام المقبلة.

كانت انطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى 2018/2019، حيث يؤدى الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة فى مادة اللغة العربية.

وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.


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