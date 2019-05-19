ضبط وإعدام 9 أطنان "ياميش" و"أغذية" غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمحافظات

وتأتى هذه الحملات لإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوعية المستهلك وتوفير غذاء آمن وصحى.

من جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أن الحملات قامت بالمرور على 1626 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، حيث تم إعدام 3 أطنان و214 كيلوجراماً من الياميش والأغذية المتنوعة، بالإضافة إلى 674 لتر عصائر ومشروبات وزيوت لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأضاف أن الحملات تمكنت أيضاً من ضبط 6 أطنان و274 كيلوجراماً أخرى، من الياميش عبارة عن "تمر وبلح وقمر الدين وزبيب، وتمر هندى، وتين مجفف، ومسحوق مانجو، وزبدة صفراء، وأغذية اخرى"، بالإضافة إلى 4807 لترات من الألبان، للاشتباه فى عدم صلاحيتها، فيما تم سحب عدد 2957 عينة من الياميش والأغذية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.

من جانبها أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه تم تحرير 1141 محضر جنح حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 156 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، وذلك حرصاً على صحة المواطنين.

وأكدت أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وجدير بالذكر أنه تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقى كافة شكاوى المواطنين عن المنتجات والمنشآت الغذائية المخالفة.