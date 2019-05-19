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صور.. 20 معلومة عن مصنع كيما الجديد بعد بدء التشغيل التجريبى

الأحد، 19 مايو 2019 03:30 ص
صور.. 20 معلومة عن مصنع كيما الجديد بعد بدء التشغيل التجريبى
أسوان – عبد الله صلاح
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تواصل مصانع كيما أسوان، مرحلة التشغيل التجريبى لمشروع إنشاء مجمع كيما 2 للأسمدة ( أمونيا – يوريا )، تمهيداً لبدء الإنتاج الفعلى من الأمونيا فى نهاية مايو الحالى، ويطرح "اليوم السابع" عدداً من المعلومات حول هذا المشروع العملاق:

1.   يعد مصنع كيما الجديد مشروعاً صناعياً كبيراً لأنه عبارة عن مجمع لإنتاج الأسمدة "أمونيا – يوريا".

2.   تصل استثمارات المشروع إلى نحو 11,6 مليار جنيه.

3.   يقام المشروع على مساحة 150 ألف م2 بما يوازى 40 فدانا.

4.   يوفر نحو 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

5.   يعتمد المشروع فى تشغيله على الغاز الطبيعى بدلاً من الكهرباء.

6.   دخل المصنع الجديد مرحلة التشغيل التجريبى تمهيداً لبدء الإنتاج الفعلى من الأمونيا فى نهاية مايو الحالى.

7.   سينتج 1200 طن أمونيا يومياً.

8.   يستهدف إنتاج 1575 طن من سماد اليوريا يومياً، بإجمالى 570 ألف طن سنوياً.

9.   يساهم مجمع كيما 2، فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لأسوان والصعيد.

10.  يساعد على فتح المجال أمام التصدير للأسواق الإفريقية والعالمية.

11. يشمل مآخذ مياه على النيل بطاقة 24 ألف م3/يوم ، وخط ناقل 500 مم بطول 5 كم ، وأحواض تخزين إستراتيجية سعة 8 آلاف م3 ، بالإضافة لمحطة تنقية للمياه.

12.  يشمل أيضاً وحدات لإنتاج بخار المياه.

13.  يشمل محطة كهرباء توربينية بطاقة 27 ميجا واط / ساعة.

14. يشمل خزان أمونيا سائلة سعة 10 آلاف طن.

15. يشمل مصنع إنتاج سماد اليوريا.

16. يشمل منطقة تخزين سماد اليوريا.

17. يشمل خطوط ربط بين المصنعين القديم والجديد.

18. المصنع الجديد مجهز وفق أحدث نظم السلامة والتزام المعايير البيئية، لتلافى حدوث أى انبعاثات ضارة.

19. سيتم استخدام ثانى أكسيد الكربون الناتج من إنتاج الأمونيا كمادة أولية لصناعة سماد اليوريا.

20. كما تم تدريب وتأهيل العمال التى ستعمل به.

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