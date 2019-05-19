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الأحد، 19 مايو 2019 06:39 م
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صور.. وفد كنسى وقنصل مصر بنيويورك يحضران حفل إفطار المركز الإسلامى

الأحد، 19 مايو 2019 05:41 م
صور.. وفد كنسى وقنصل مصر بنيويورك يحضران حفل إفطار المركز الإسلامى وفد كنسى وقنصل مصر بنيويورك يحضران حفل إفطار المركز الإسلامى
رسالة نيويورك: وائل ربيعى
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شارك السفير ممتاز هشام النقيب قنصل مصر العام بولاية نيويورك الأمريكية، وهانى ناجى نائب القنصل العام، والمستشار أحمد رحمى مسئول الجالية المصرية بنيويورك، والدبلوماسين عمرو محى وإسلام جوهر، بحفل إفطار المركز الاسلامى الرمضانى بوسط مدينة نيويورك، الذى نظمه العالم الإسلامى الدكتور أحمد دويدار رئيس المركز.

وشارك أيضا فى حفل الإفطار الرمضانى وفد كنسى رفيع المستوى تكون من الأنبا ديفييد أسقف نيويورك ونيولنجلند و توابعها والقمص موسيس بغدادى راعى ماري مرقس بالمقر الباباوي والقس بولس راعي كنيسة ماري مينا والبابا كلولس وسامية شكري والدكتور مكرم شكرى، والإعلامى محمد شردى وخالد الغراب، وكذلك ممثلين عن النادى النسائى المصرى الدولى، والنادى الثقافى المصرى الأمريكى بنيويورك.

وتضمن حفل الإفطار الرمضانى رسالة حب واضحة ورغبة فى مشاركة أبناء الوطن لبعضهم البعض لاسيما فى الخارج، كما حضر عدد كبير من قيادات الجالية المصرية بنيويورك بينهم عادل عجيب وجاكلين سعد ووفد من الهيئة القبطية الأمريكية وكان من بين الحضور ماجد نور ونجلته ممثلا لحزب الوفد المصري، وحضر النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب.

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