صور نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد مصابى حادث أتوبيس فوسفات أبو طرطور

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقدت حنان مجدى نائب محافظة الوادى الجديد، مصابى حادث أتوبيس أبو طرطور بمستشفى الخارجة العام، والذى وقع أمس بالكيلو 12 بطريق الخارجة – الداخلة، والذى أسفر عن إصابة 20 مواطنا، تم خروج 10 منهم لتحسن حالتهم وتبقى 9 حالات تحت الملاحظة، وتم تحويل حالة واحدة لمستشفى أسيوط الجامعى، لإصابته بكسر فى الفقرات وذلك لإجراء الجراحة اللازمة له.

وأطمئنت على استقرار الحالات المصابة المتواجدة بالمستشفى، والتى تنوعت إصابتها بين كدمات وكسور، ووجهت بضرورة توفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.

وشددت على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض بالتواجد الدائم بالمستشفى لاستقبال جميع الحالات المرضية وإسعافها وعمل اللازم معها.