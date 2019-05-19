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صور.. طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان العربى إلكترونيا على التابلت

الأحد، 19 مايو 2019 09:20 ص
صور.. طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان العربى إلكترونيا على التابلت طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان العربى إلكترونيا
كتب ــ محمود طه حسين
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بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام قبل قليل أداء امتحان اللغة العربية إلكترونيا على التابلت.

ورصد "اليوم السابع" استعدادات طلاب الصف الأول الثانوى العام فى مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، حيث قامت المدرسة بتوزيع كلمات المرور على الطلاب، واستعد الطلاب بشحن الجهاز اللوحى.

وأوضح مدير مدرسة ناصر شعبان، للطلاب التعليمات الخاصة بالامتحان وكيفية الدخول وأداء الامتحان وعدم الضغط على أيقونة إنهاء الامتحان إلا بعد التأكد من الإجابة على جميع الأسئلة.

وأكد أنه تم الدخول على شبكة المدرسة وهناك متابعة لكل خطوة تتم فى الامتحانات .

وتعقد الامتحانات على فترتين، الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والذين يؤدون الامتحان إلكترونيا وورقيا، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة ويؤدى قرابة 650 ألف طالب وطالبة الامتحانات

وأكدت مصادر حكومية أن الامتحانات تعقد فى الأساس بشكل إلكترونى بجانب الورقى للمدارس التى لم تكتمل فيها البنية التكنولوجية حتى الآن، موضحة أن كل خطوة فى الامتحانات يتم متابعتها بدقة ويجب على الطلاب أن يستعدوا بشحن أجهزة التابلت وأن يطمئنوا بأن الأسئلة سهلة وتقيس الفهم وتم مراعاة أن امتحانات مايو استكمال لتدريب الطلاب على التجربة ولكنها يحتاج الطالب فيها إلى 50% فى المادة للانتقال إلى الصف الثانى الثانوى العام

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