video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 01:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. خيمة العريش الرمضانية ملتقى المبدعين والفنانين لإسعاد أهالى شمال سيناء

الأحد، 19 مايو 2019 12:00 ص
صور.. خيمة العريش الرمضانية ملتقى المبدعين والفنانين لإسعاد أهالى شمال سيناء خيمة العريش الرمضانية
شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق

جذبت خيمة العريش الرمضانية، أهالى مدينة العريش لقضاء سهرات رمضانية تتضمن شعرا وأغانى واستعراض مواهب، وفقرات عروض الفن الشعبى وجلسات حوارية مجتمعية.
 

وقال "محسن كمال"، مدير إدارة خدمات الشباب بشمال سيناء، إن فعاليات الخيمة جرى إطلاقها بنادى العريش الرياضى ضمن فعاليات دورة رياضية تنظم تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تحت شعار "الرياضة ثقافة"، ومقرر أن تتواصل الفعاليات حتى 25/5/2019.


60346373_2319084218159688_5242808402895175680_n

وأضاف أن الفعاليات فى خيمة رمضان تنقسم لفقرات منوعة؛ موسيقى، وموشحات دينية، وشعر، وفن شعبى، وعروض تنورة، ولقاءات حوارية.
 

وأوضح مدير إدارة خدمات الشباب بشمال سيناء، أن الخيمة تستقبل كل ليلة أعدادًا كثيرة من الأسر التى تفضل أن تقضى سهراتها فى هذا المكان المناسب.
 

وتابع قائلاً إن فكرة الخيمة الرمضانية جرى ابتكارها بشكل من التراث السيناوى القديم عبارة عن بيت من الشعر البدوى، وبداخله أدوات شرب الشاى والقهوة، وهو ما أضفى للمكان رونق وخصوصية سيناوية تتناسب وليالى رمضان وأجوائه.

60478171_2255227657896216_7575542902428794880_n

وبدورها أشادت الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومى للمرأة، بأنشطة الخيمة الرمضانية فى العريش، وقالت إنها لم تهمل ما يتعلق بدور المرأة، وأقيمت أمسية خاصة بالمرأة السيناوية فى الخيمة الرمضانية، وخلالها تم استعراض دور هام لسيدات من شمال سيناء على مر التاريخ، ورواية سير من قدمن أدوار بطولية.
 

وقالت إن العريش بهذه الخيمة تتنفس فى شهر رمضان بشكل مختلف ومميز، حيث يلتقى الجميع ويستمتع الجميع فى أجواء رمضانية مبهجة.
 

وتابع الحديث، الشاعر "أحمد أبوحج" أحد شعراء شمال سيناء، بقوله، إنه كان من ضمن المشاركين فى خيمة رمضان بالأنشطة الثقافية من خلال إلقاء قصائد وطنية.
 

وقال، إنه يعتبر الخيمة نافذة حياة جديدة داخل مدينة العريش، أتاحت للأسر ان تجد مكان مناسب تقضى فيه أوقاتها، لافتًا للدور الذى تقوم به الشباب والرياضة فى نشر الوعى الثقافى والتوعوى بين كل الأجيال.

60636453_2777082225651782_7757450594368880640_n
 

وأضاف أن ما يميز الخيمة أنها مكان فيه تلتقى كل المواهب من كبار المبدعين، وكذلك الشباب والهواة الجميع يستعرض ما عنده ليسعد به الجمهور، إلى جانب الجلسات الحوارية الناجحة مع رموز المجتمع السيناوى.
 

واعتبر "محمود عبدالمجيد"، أحد الشباب أن فكرة إنشاء الخيمة وتفعيل أنشطة منوعة تحتها، هى جديدة بشمال سيناء، لذلك لاقت قبولاً كبيرًا بين مختلف الأعمار خصوصًا من يميلون لحضور أمسيات الفن والشعر.

 
60772891_1030774220467212_6572580047817801728_n
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شباب شمال سيناء يتطوعون لتوفير شنط ووجبات إفطار للمحتاجين بدون تصوير

شمال سيناء تعلن عن فتح باب المشاركة للشباب فى معسكر "أهل مصر"

"تعليم شمال سيناء": انتهاء الاستعدادات لإنطلاق امتحان الدبلومات الفنية

محافظ شمال سيناء يعلن افتتاح مشروعات خدمية جديدة فى الشيخ زويد ورفح

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

العريش

ليالى رمضان

رمضان فى العريش

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

روما يحتاج معجزة ميلان وأتلانتا للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا

روما يحتاج معجزة ميلان وأتلانتا للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

بعد عقد قرانهم.. تعرف على أبناء الشيخ محمد بن راشد الثلاثة.. "حمدان" ولى عهد دبى وأشهر عزاب الخليج.. تغنى بأشعاره محمد عبد وكاظم الساهر.. و"مكتوم" رجل الإسهامات الإنسانية.. و"أحمد" راعى الشباب

بعد عقد قرانهم.. تعرف على أبناء الشيخ محمد بن راشد الثلاثة.. "حمدان" ولى عهد دبى وأشهر عزاب الخليج.. تغنى بأشعاره محمد عبد وكاظم الساهر.. و"مكتوم" رجل الإسهامات الإنسانية.. و"أحمد" راعى الشباب

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

هدف لا ينسى .. رأسية فلافيو تهدى الأهلى لقب الدورى على حساب الدراويش

هدف لا ينسى .. رأسية فلافيو تهدى الأهلى لقب الدورى على حساب الدراويش

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة