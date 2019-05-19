صور.. تحديث برنامج سحب عينات الصادرات الزراعية لتقدير متبقيات المبيدات

كتب عز النوبى

نظمت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية البرنامج التدريبى الثانى عن كيفية سحب العينات النباتية لتقدير متبقيات المبيدات فى الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية تحت إشراف لجنة مبيدات الآفات الزراعية وبمشاركة المعمل المركزى للمبيدات والادارة المركزية للحجر الزراعى والإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية للتوعية بضوابط تكويد المزارع المخصصة لتصدير الحاصلات البستانية إلى الخارج.

وقال الدكتور ممدوح السباعى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن البرنامج تناول شرح تفصيلى عن عملية تكويد المزارع وسحب العينات بداية من دخول المحصول بالشاحنة، وجميع المراحل حتى نهاية عمليات التعبئة والتغليف كما تناول البرنامج تدريب عملى عن كيفية اخذ العينات النباتية وارسالها للمعمل المركزى للمبيدات لتقدير نسبة متبقيات المبيدات فى المحاصيل الزراعية ودور وزارة الزراعة فى أعمال التكويد.

وأضاف "السباعي"، أن الدورة شارك بها عدد 40 مهندس مكافحة وبساتين على مستوى مراكز محافظة القليوبية، موضحا أنه تم استعراض منظومة التكويد للمزارع وترقيم بيانات مزارع الإنتاج الزراعى خلال جميع الممارسات الزراعية لمراحل الانتاج بدءا من الاعداد للزراعة وحتى تداول المحصول حتى الجنى والحصاد مرورًا بتطبيقات الاستخدام الآمن للمبيدات.

وأوضح، أن البرنامج التدريبى تناول العديد من الموضوعات الهامة عن الخطوات الاساسية لتحليل العينات النباتية بغرض تقدير نسبة متبقيات المبيدات وتم تفقد معامل تحليل العينات على الطبيعة بغرض فتح أسواق جديدة للمنتج المصرى فى الدول العربية والأجنبية.

وشدد "السباعي"، على أن تكويد المزارع يستهدف ترقيم بيانات مزارع الانتاج الزراعى خلال جميع الممارسات الزراعية لمراحل الانتاج بدءا من الاعداد للزراعة وحتى تداول المحصول ختى الجنى والحصاد مرورا بتطبيقات الاستخدام الآمن للمبيدات وفقا التوصيات الفنية التى أعدتها لجنة المبيدات لاستخدامات المبيدات.

وأضاف رئيس مكافحة الآفات، أن التكويد يستهدف الاستفادة من الموارد المائية والارضية لمدخلات الانتاج الزراعى بما ينعكس على تطبيق ممارسات ترشيد استهلاك مياه الرى والاسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية وفقا للمعايير التى تحددها وزارة الزراعة لإنتاج غذاء آمن وتوحيد معايير الجودة سواء للإستهلاك المحلى أو التصدير.

وشدد "السباعي"، على أن وزارة الزراعة تعمل على ضبط منظومة التصدير للمحاصيل الزراعية، لضمان تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة، موضحا أن المعاهد البحثية المتخصصة تقوم بالاشتراك مع المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية بسحب عينات من ثمار المزرعة قبل الجمع والحصاد ويتم فحصها وتحليلها للتأكد من مطابقتها للشروط اللازمة من حيث الجودة والاصابة بالآفات ومتبقيات المبيدات والمواد السامة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن لجنة الاشراف على التكويد تقوم بمتابعة التزام المزرعة بتطبيق الشروط ووجود سجلات للمزرعة والتزامها بنتائج فحص وتحليل العينات والتى بموجبها قيام هذه الجهات بإصدار شهادة صلاحية لهذا المنتج للاستهلاك المحلى او التصدير المباشر او النقل الى محطة الاعداد على ان تحرر هذه الشهادة تحت مسمى " العمليات الزراعية المصرية الجيدة المعروفة باسم EGY-GAP" وتعتمد من رئيس لجنة الصحة والصحة النباتية الممثلة لجميع جهات الاختصاص بوزارة الزراعة وذلك بعد توقيعها من لجنة الاشراف والمتابعة على ان تعتبر هى الادارة العليا للنظام وهى المرجعية النهائية فيما يختص بتطبيقه فى المزرعة.

وأشار "السباعي"، إلى أن منظومة التكويد للمزارع يهدف إلى الرقابة على تطبيق نظام انتاج واعداد وفحص الخضر والفاكهة الطازجة لتكون صالحة للتصدير ان يتم وأن يتم اعتماد محطة التعبئة لمنتج محدد من لجنة الحجر الزراعى والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بناءا على شروط تضعها الجهتين بالاشتراك مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية. وأوضح انه تم خلال الدورة التدريبية التأكيد على أهمية دور لجنة المبيدات فى تحديد المبيدات المسموح باستعمالها فى مصر لكل منتج وكذلك ما يلزم استعماله لهذا المنتج من مبيدات موصى بها فى الخارج.



البرنامج التدريبي لتكويد مزارع التصدير



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