صور.. المحشى والعرقسوس على مائدة إفطار بيت العائلة المصرية ببرلين

كتب ـ محمود راغب

وسط أجواء من المحبة والتآلف نظم بيت العائلة المصرية فى برلين، حفل إفطار شارك فيه أبناء الجالية المصرية بألمانيا أقباط ومسلمين وأبناء الجاليات العربية وبمشاركة أصدقائهم الألمان، وذلك بمقر بيت العائلة المصرية ببرلين.

وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين فى ألمانيا، إن الجالية المصرية فى ألمانيا عادة خلال شهر رمضان المبارك تنظم حفلات وموائد إفطار رمضانية لكسر حاجز الغربة فى جو يسوده المحبة والإخاء والروحانيات الرمضانية وسط الأطفال وأبناء الجيل الثانى والثالث.

وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين بألمانيا، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أبناء الجالية المصرية يعدون الأكلات والحلويات المصرية أبرزها "المحشى – الطعمية – الكنافة – القطائف "، والمشروبات المصرية العريقة كالعرقسوس فى أجواء تعكس العادات والموروثات المصرية لوطنهم الأم.