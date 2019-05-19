صحة شمال سيناء تنفذ لقاء توعية لأهالى وسط سيناء بأساليب الوقاية من الأمراض

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذت اليوم إدارة "نخل " الصحية بمركز نخل بوسط سيناء ندوة توعية لأهالى مناطق وسط سيناء بأساليب الوقاية من الأمراض.

وأوضح بيان لإدارة نخل الصحية ، ان الندوة تم تنفيذها بالوحدة الصحية بنخل ، وحاضر فيها محمد نصر أبو الغيط مراقب أول الثقافة الصحية بإدارة نخل الصحية ، ومحمود صالح مراقب أول الترصد بالإدارة وعصام عوده المراقب الصحى بوحدة نخل، وكان محورها عن أهمية التطعيمات فى الوقاية من الأمراض المعدية

كما ناقشت الندوة بتعريف طرق الوقاية من الأمراض المعدية ، والالتزام بمواعيد جلسات التطعيم وكذلك الالتزام بموعد كل جرعة ، وأهمية تطعيم الأطفال بطعم السولك عند عمر 4 شهور ، وتطعيم الأطفال حديثى الولادة ضد مرض الالتهاب الكبدى الفيروسى B فى خلال 24 ساعة الأولى من الولادة.