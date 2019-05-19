صحة الشرقية تضبط مصنع مخللات بدون تراخيص بفاقوس.. وتعدم 700 كيلو

الشرقية - إيمان مهنى

أعدمت مديرية الصحة بالشرقية ، 700 كيلو مخلل فاسد قبل طرحها بالأسواق، و تحفظ على 2.5 طن اخر ذلك في مصنع بدون تراخيص، يستخدم مواد ضارة بصحة الانسان في التصنع .

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية علي رأس حملة مكبرة من مراقبي ومفتشي الأغذية بالمديرية والإدارة الصحية بفاقوس نجم إلي قرية الزاوية الحمراء التابعة لها، وأسفر ذلك عن ضبط مصنع مخللات غير مستوف للاشتراطات الصحية، وبه خطر داهم على الصحة العامة، وتم ضبط 2.5 طن مخللات عبارة عن 25 برميل (جزر ، فلفل أخضر) زنة البرميل 100 كجم .

تم إعدام 700 كجم مخللات لتغيرها في خواصها الطبيعية عبارة عن 7 براميل "زيتون ، فلفل أحمر ، فلفل أخضر ، جزر" زنة البرميل 100 كجم وتحرر المحاضر اللازمة ، وسحب العينات لإرسالها إلي المعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وجاري مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع .