video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 12:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شعبة المخابز: توفير الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم بكميات كبيرة

الأحد، 19 مايو 2019 11:19 م
شعبة المخابز: توفير الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم بكميات كبيرة عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أكد  عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز  توفير الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم لجميع المحافظ فى مختلف المحافظات، حيث تقوم الحكومة بتوفير حصص الدقيق أولا بأول، كما أن أصحاب المخابز حريصون على انتظام إنتاج الخبز المدعم طوال الوقت لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المناطق .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تم فيه، تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من أول أيام شهر رمضان وطوال الشهر، حيث سيبدأ العمل منذ الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً لتوفير الخبز المدعم للمواطنين قبل الإفطار والسحور.

ويتم تحديد ساعات للعمل لكل مخبز وفقًا لحصة الدقيق المدعم الخاصة به، كما يتم المرور والتفتيش على كافة المخابز البلدية لضمان إنتاج الدقيق خبزًا وبيعه بالسعر المدعم 5 قروش للرغيف، إضافة إلى متابعة أرصدة تلك المخابز أولاً بأول.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مخبز يخالف المواصفات وإزالة مخلفات الترع والمصارف بالأقصر

تحرير 207 قضايا مخالفة تموينية للمخابز فى رمضان خلال 24 ساعة

انتظام عمل المخابز البلدية وإنتاج الخبز المدعم للمواطنين بالمحافظات

خصم 15% من حصص الدقيق للمخابز فى شهر رمضان فى البحيرة

تموين الإسكندرية تحرر 50 محضر مخالفة للمخابز فى 4 إدارات

شعبة المخابز

عبد الله غراب

الدقيق

الخبز المدعم

انتاج الخبز

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة