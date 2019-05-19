سيناتور أمريكي يستبعد نشوب حرب مع إيران

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استبعد السيناتور والمرشح الرئاسي الأمريكي السابق ميت رومني، نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في ظل وصول التوتر بين البلدين، هذا الشهر، إلى مستوى غير مسبوق.

وقال رومني، في تصريحات تليفزيونية نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الأحد، إنه لا يعتقد أن أيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو مستشاره للأمن القومي جون بولتون، يريد "الذهاب إلى الشرق الأوسط أو الذهاب للحرب.. هذا ببساطة لن يحدث.. ليس هناك اهتمام بفعل ذلك".

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى مستوى غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة؛ حيث رفعت واشنطن ضغطها الاقتصادي والعسكري على إيران عبر وقف كل صادرات النفط الإيرانية، وتعزيز وجود القوات البحرية والجوية الأمريكية في الخليج، وإجلاء معظم موظفيها في العراق، وسط مخاوف من اندلاع نزاع عسكري.

وتزايد التوتر بين طهران وواشنطن منذ أن قررت إدارة ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني قبل عام، وبدأت في إعادة فرض عقوبات صارمة على طهران، وهي الخطوة التي لم تؤيدها الدول الأخرى المشاركة في الاتفاقية، وهي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.

ونفى ترامب تقريرا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي، وزعم أن واشنطن تجهز لإرسال فريق من 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط، قائلا في الوقت نفسه إنه سيرسل أكثر من ذلك إذا اقتضت الضرورة، لكنه قال أيضا إنه لا يريد الذهاب للحرب مع إيران، وهو ما تؤكده إيران من جانبها.