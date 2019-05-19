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سقوط 6 متهمين بحوزتهم استروكس وبانجو وهيروين بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الأحد، 19 مايو 2019 10:58 م
سقوط 6 متهمين بحوزتهم استروكس وبانجو وهيروين بقصد الاتجار فى الإسماعيلية بانجو - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 6 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والبانجو والهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان  اللواء عاطف مهران  مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط  كلا من المتهم " فهمى.م.ف"29 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح ابيض"سكين" والمتهم "جمال.م.ال"27 عام عاطل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 30 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.ع"24 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمود.م.ف"26 عام عاطل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح ابيض"مطواه".

كما تم ضبط كلا من المتهم "ايمن.ع.ع" 19 عام والمتهم "عمرو.ز.م"24 عام عاطلين مقيمين دائرة مركز ابوصوير حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وسلاح ابيض"مطواة" ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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