سقوط 58 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية مكبرة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة خلال شهر رمضان، وأسفرت حملة عن ضبط 58 متهما بحوزتهم 4280 جرام حشيش، و1312 قرص مخدر، و1561 جرام هيروين، بالإضافة إلى ضبط 3775 جرام استروكس، و750 جرام من مخدر الفودو، و20 جرام شادو.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 13 متهما بحوزتهم أسلحة نارية، و19 طلقة بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.