video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 01:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سفير مصر لدى صربيا يلقى محاضرة حول دور مصر فى العلاقات الدولية

الأحد، 19 مايو 2019 01:27 م
سفير مصر لدى صربيا يلقى محاضرة حول دور مصر فى العلاقات الدولية عمرو الجويلي
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق
ألقى سفير مصر لدى صربيا "عمرو الجويلى" محاضرة عامة بعنوان "دور مصر فى العلاقات الدولية فى سياق تحديات القرن الحادى والعشرين" أمام "مركز السياسة العامة الدولية" بجامعة بلجراد، حضرها حوالى مئتي طالب من طلبة الدراسات العليا بالجامعة، فى مختلف التخصصات. واستعرض "الجويلى" أبرز التحولات التى شهدتها العلاقات الدولية فى العقدين الماضيين، بما فى ذلك تفاعل العلاقات بين القوى الكبرى وتشعب آثار ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعولمة الشبكات الإرهابية، وتأثيرها على استقرار الدول لاسيما فى منطقة الشرق الأوسط.
 
 
 
وأبرز سفير مصر فى بلجراد الدور الإقليمى والدولى المستمر، المستند إلى الهوية الثرية، لمصر فى دوائر سياستها الخارجية، وتأكيدها على ترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية، وطرحها لسياسة مكافحة الإرهاب من منظور كلى يأخذ فى الاعتبار الجوانب الفكرية، وتبنيها لتعزيز مقاربات شاملة للتسوية السلمية للنزاعات الدولية تبدأ بصنع السلام، مروراً بحفظ السلام وانتهاء ببناء السلام المستدام، عبر توظيف قدرات المنظمات المتعددة الأطراف عالمياً وإقليمياً.
 
 
كما نوه "الجويلى" إلى الحرص على تطوير علاقات متوازنة مع جميع الدول الكبرى واتباع نهج دبلوماسية التنمية المستدامة، استفادة أيضاً من المشروعات العملاقة الجارى تطويرها على المستوى المحلى.
 
 
وفى ختام المحاضرة، أهدى رئيس مركز السياسة العامة الدولية " ألكسندر كلاريك" درع "تنمية علاقات الصداقة" إلى السفير عمرو الجويلى، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التى يقدم المركز هذا الدرع إلى أى من السفراء المعتمدين.
 
 
 
كما أعرب عن سعادته بمشاركته فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، مبرزاً أن هناك اهتماماً كبيراً من الشباب الصربى للمشاركة فى الدورة المقبلة. هذا وأعرب البروفيسور زوران كرستيك رئيس برنامج الدراسات العليا عن أمله فى تطوير برامج تبادل طلابية بين مصر وصربيا، بما يقرب بين شعبى البلدين على صعيد الشباب.
 
 
WhatsApp Image 2019-05-19 at 12.58.15 PM
 

WhatsApp Image 2019-05-19 at 12.58.16 PM (1)
 

WhatsApp Image 2019-05-19 at 12.58.16 PM
 

WhatsApp Image 2019-05-19 at 12.58.17 PM
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير مصر فى بلجراد يستضيف حفل إفطار للجالية المصرية فى صربيا

نائب روسى: صربيا من أهم شركاء روسيا على المستوى الأوروبى والعالمى

رئيس كوسوفو يشدد على أهمية الدور الأمريكى فى تسوية النزاع مع صربيا

تسمم أكثر من 1.2 مليون نحلة فى صربيا بسبب الإفراط فى استخدام المبيدات

سفير مصر لدى صربيا

دور مصر فى العلاقات الدوليه

سفاره مصر فى صربيا

منطقة الشرق الأوسط

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة