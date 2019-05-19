سفير مصر لدى صربيا يلقى محاضرة حول دور مصر فى العلاقات الدولية

كتب أحمد جمعة

ألقى سفير مصر لدى صربيا "عمرو الجويلى" محاضرة عامة بعنوان "دور مصر فى العلاقات الدولية فى سياق تحديات القرن الحادى والعشرين" أمام "مركز السياسة العامة الدولية" بجامعة بلجراد، حضرها حوالى مئتي طالب من طلبة الدراسات العليا بالجامعة، فى مختلف التخصصات. واستعرض "الجويلى" أبرز التحولات التى شهدتها العلاقات الدولية فى العقدين الماضيين، بما فى ذلك تفاعل العلاقات بين القوى الكبرى وتشعب آثار ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعولمة الشبكات الإرهابية، وتأثيرها على استقرار الدول لاسيما فى منطقة الشرق الأوسط.

وأبرز سفير مصر فى بلجراد الدور الإقليمى والدولى المستمر، المستند إلى الهوية الثرية، لمصر فى دوائر سياستها الخارجية، وتأكيدها على ترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية، وطرحها لسياسة مكافحة الإرهاب من منظور كلى يأخذ فى الاعتبار الجوانب الفكرية، وتبنيها لتعزيز مقاربات شاملة للتسوية السلمية للنزاعات الدولية تبدأ بصنع السلام، مروراً بحفظ السلام وانتهاء ببناء السلام المستدام، عبر توظيف قدرات المنظمات المتعددة الأطراف عالمياً وإقليمياً.

كما نوه "الجويلى" إلى الحرص على تطوير علاقات متوازنة مع جميع الدول الكبرى واتباع نهج دبلوماسية التنمية المستدامة، استفادة أيضاً من المشروعات العملاقة الجارى تطويرها على المستوى المحلى.

وفى ختام المحاضرة، أهدى رئيس مركز السياسة العامة الدولية " ألكسندر كلاريك" درع "تنمية علاقات الصداقة" إلى السفير عمرو الجويلى، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التى يقدم المركز هذا الدرع إلى أى من السفراء المعتمدين.

كما أعرب عن سعادته بمشاركته فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، مبرزاً أن هناك اهتماماً كبيراً من الشباب الصربى للمشاركة فى الدورة المقبلة. هذا وأعرب البروفيسور زوران كرستيك رئيس برنامج الدراسات العليا عن أمله فى تطوير برامج تبادل طلابية بين مصر وصربيا، بما يقرب بين شعبى البلدين على صعيد الشباب.