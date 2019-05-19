سفر وعودة 1024 مصريا وليبيا و 366 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1024 مصريا وليبيا و 366 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 737 إلى الجانب الليبي، بينهم 366 مصريا و371 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 287 بينهم 230 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 57 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 198 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 168 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.