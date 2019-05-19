سالفينى يجدد رفض فتح الموانىء الإيطالية لاستقبال سفينة إغاثة ألمانية

كتبت فاطمة شوقى

جدد وزير الداخلية الايطالى، ماتيو سالفينى رفضه فتح موانئ بلاده لاستقبال مهاجرين أنقذتهم سفينة إغاثة غير حكومية ألمانية قبل يومين قبالة المياه الليبية.

وقال سالفينى "سفينة سى ووتش تريد الوصول إلى إيطاليا؟ الجواب هو لا ، لا ، ولا"، وأضاف، مغلقاً الباب على ما يبدو أمام أى تدخل من رئيس الوزراء، جوزيبى كونتى، "لا يوجد رئيس وزراء ولا وزير من حركة خمس نجوم (الشريكة فى الحكم) يمكنه تغيير ذلك".

وتابع "سالفيني"، إن سفينة المهاجرين "كانت فى المياه الليبية ثم في المياه المالطية وهاهم يعرضون حياة المهاجرين للخطر ويريدون الوصول إلى إيطاليا بأى ثمن. هؤلاء ليسوا رجال انقاذ بل مهربى بشر وسيتم التعامل معهم على هذا النحو. فبالنسبة للمتاجرين بالبشر تظل الموانئ الإيطالية مغلقة".

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فإنه فى إشارة إلى دعوى قضائية سابقة بحقه بتهمة احتجاز مهاجرين رفض إنزالهم من سفينة تابعة لخفر السواحل الايطالى، قال سالفينى "إذا أراد بعض المدعين العامين التحقيق معى أو محاكمتى على ذلك، فليفعلوا. أنا لا أهاب أحداً عندما أدافع عن إيطاليا والإيطاليين".

وأعلنت المنظمة الألمانية غير الحكومية، أن سفينتها (سى ووتش3) أنقذت 65 مهاجرا، كانوا على متن قارب مطاطى، على بعد 30 ميلاً من الساحل الليبى، بعد أن رصدتهم طائرة إستطلاع مدنية.

وذكرت المنظمة حينها فى تغريدة عبر تويتر أنها أبلغت ليبيا ومالطا وإيطاليا وهولندا بشأن عملية الانقاذ ، ولكن "لا إجابة" حتى الآن، منوهة بأن مياه المتوسط لا تشهد تناقصاً فى أعداد المغادرين بل في الشهود.