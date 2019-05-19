سائق "توك توك" شبرامنت: اللصان أطلقا النار لتخويفى وضربانى وسرقانى

كتب أحمد الجعفرى

استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال "مصطفى.ا" سائق "توك توك" فى واقعة تعرضه للسرقة بالإكراه فى منطقة شبرامنت، والذى قال إن المتهم استوقفه فى الطريق وأقنعه بأنه بائع "صور وآيات قرآنية" وطلب توصيله إلى قرية شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس، وفى الطريق فوجئ به يهدده بـ "فرد خرطوش" حتى وصل إلى منطقة أرض البحر.

وأضاف المجنى عليه أن هذا المتهم كان ينتظره صديق بمنطقة "أرض البحر"، وأنهما استوقفاه وطلبا منه ترك المركبة "توك توك"، وحينما رفض اعتديا عليه بالضرب وأصاباه فى الوجه، وأطلق احدهما النار فى الهواء من "فرد خرطوش" لتخويفه.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد تعرض سائق للسرقة بالإكراه على يد مجهول، وذكر المجنى عليه "مصطفى.خ" أن شاب مجهول الهوية، طلب منه توصيله، ثم اقتاده لمكان خالى من المارة، واعتدى عليه مما أسفر عن إصابته بوجهه، ثم استولى على الـ"توك توك" الخاص به وفر هاربا.

وحرر محضرا بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وجمع المعلومات، للتوصل لهوية المتهم بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.