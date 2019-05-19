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الأحد، 19 مايو 2019 07:36 م
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ردم 8 عيون جوفية وغلق محلات تجارية بدون ترخيص في حملة بالوادي الجديد

الأحد، 19 مايو 2019 06:36 م
ردم 8 عيون جوفية وغلق محلات تجارية بدون ترخيص في حملة بالوادي الجديد ردم الابار -ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تنفيذ 8 قرارات ردم وطمس لعيون وآبار جوفية بدون ترخيص وغلق محلات تجارية بدون ترخيص.
 
تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية،يفيد تنفيذ قرارات غلق إداري وردم عيون جوفية بدون ترخيص في حملة أمنية مكبرة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة.
 
وتبين تنفيذ حملة أمنية بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات لردم وطمس 8 عيون ولآبار جوفية بدون ترخيص بزمام مدينة الخارجة، بالتعاون مع مصلحة الري والمياه الجوفية . 
 
كما نفذت قوات الأمن، قرارات غلق لمحل تجاري ومقهي عام، بمدينة الخارجة، لمزاولة النشاط بدون ترخيص في حملة مشتركة مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة. 
 
وشدد كمال، علي تكثيف واستمرار تنفيذ حملات إزالة العيون الجوفية السطحية التي جري حفرها بدون ترخيص حفاظا علي المخزون الجوفي من الهدر ولمصلحة الأجيال المقبلة.
 
 
 

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