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رئيس الوزراء يحدد 7 ملفات على أجندة اولويات الحكومة فى المحافظات

الأحد، 19 مايو 2019 04:27 م
رئيس الوزراء يحدد 7 ملفات على أجندة اولويات الحكومة فى المحافظات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً مع اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية لاستعراض موقف عدد من ملفات الخدمات بالمحافظة.   

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك عدداً من الملفات بالمحافظات التي تأتي على أجندة أولويات الحكومة حالياً، تتمثل في موقف تقنين الأوضاع على أراضي الدولة، وكذا موقف الأصول المٌؤجرة التي تملكها المحافظة، ومتابعة تكليفات طلاء المباني، وإزالة المخالفات، ورفع القمامة، والمخلفات، والتطوير الحضري داخل المدن، ورصف الطرق. 

وأضاف مدبولي أن الفترة القادمة ستشهد اهتماماً وتركيزاً شديداًعلى رصف الطرق الداخلية بالقرى والمراكز، عبر برنامج محدد، ستوفر له الحكومة التمويل اللازم. 

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الغربية الجهود التي بٌذلت في التخلص من القمامة وإزالة المخلفات، حيث تمت الإشارة إلى تنظيم عدد 8 حملات على جميع المراكز برئاسة المحافظ وتم التركيز على مصانع تدوير القمامة والتراكمات التاريخية على أرض الواقع، حيث بلغت كميات المخلفات التاريخية 565 ألف طن، تم التخلص من 361 ألف طن منها، وتمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع برنامج المخلفات الصلبة  بوزارة البيئة  على توفير مبلغ 5 ملايين جنية للتخلص الكامل من باقى مخلفات مصنع المحلة وتخصيص مبلغ  6 ملايين جنية للتخلص من مخلفات سمنود. 

كما تم استعراض موقف إزالة المخالفات والتعديات علي أراضي الدولة وحصيلة تقنين أراضي الدولة، حيث بلغ إجمالي التعديات 43222 حالة، وتمت إزالة 26693 حالة، ولفت المحافظ في هذا الصدد إلى أنه يتم التصدي الفوري للتعديات الحديثة بالإزالة، مشيراً إلى أن الإزالات التى تمت فى المهد بمراكز ومدن المحافظة، من مطلع سبتمبر 2018 حتى 9 مايو الجاري، بلغ عددها 1947 حالة. 

واستعرض المحافظ موقف تقنين أراضي أملاك الدولة حتى 12 مايو الجاري، حيث بلغ عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلباً، كما أشار إلى موقف توفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها وعددها (54) كنيسة ومبنى خدمياً بدائرة المحافظة، وكذا تم استعراض جهود المحافظة لمتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم تنفيذ المبادرة في 3 قرى، وفي هذا الصدد أشار المحافظ إلى الإهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الفترة القادمة لإتاحة فرص عمل للشباب بالقرى المستهدفة. 

وأشار اللواء هشام السعيد إلى ما تم تنفيذه فيما يتعلق بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية، منوّهاً إلى أنه مع إنطلاق المبادرة تم تفقد كافة نقاط المسح الخاصة بالحملة بقرى ومراكز المحافظة لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى المبادرة، مما أسفر عن نجاح تنفيذ المبادرة فى الغربية.

واستعرض المحافظ الجهود المبذولة في المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، حيث تم تفقد أعمال المسح للمرحلة الأولى بعدد من مدارس المحافظة، وتم التوجيه بتحري الدقة والتسجيل الدقيق لنتائج المسح والتأكيد على توعية الطلاب لخلق أجيال أصحاء يخدمون الوطن. كما أشار إلى جهود المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى الحكومية وخدمة المواطنين وكذلك شكاوى المواطنين أثناء الجولات والتى أسفرت عن حسم 6101 شكوى بواقع 98% من إجمالي عدد الشكاوى والتي بلغ عددها 6239 شكوى، لافتاً إلى أنه تم تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لمقابلة أعضاء مجلس النواب والتنسيق من خلال الطلبات المقدمة  لصالح خدمة المواطنين فى الدوائر المختلفة وقد تم البت في عدد  11323 طلباً.

 


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الغربية

الشكاوى الحكومية

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