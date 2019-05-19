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رئيس المنظمة الدولية للهجرة: مصر تحتضن المهاجرين منذ عقود طويلة

الأحد، 19 مايو 2019 10:52 م
رئيس المنظمة الدولية للهجرة: مصر تحتضن المهاجرين منذ عقود طويلة حفل إفطار المنظمة الدولية للهجرة
كتبت: إنجى مجدى
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على هامش حفل إفطار نظمته المنظمة الدولية للهجرة، قال رئيس البعثة فى مصر، لوران دى بوك، إن مصر تحتضن منذ عقود طويلة العديد من المهاجرين وهو دليل للتعددية التى تتمتع وتؤمن بها مما يجعلها بلدا غنيا ثقافيا يتيح العديد من تبادل الفرص.

وأشار دى بوك، خلال الحفل، اليوم الأحد، الذى شاركت فيه السفيرة مشيرة خطاب، إن الحدث يدل على قوة الشراكة والصداقة بين المنظمة والدولة المصرية، وهذا يعكس الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة وكذلك رؤية مصر 2030.

شارك فى الحفل مسئولى المنظمة الدولية للهجرة، بينهم مسئولة تنمية المشروعات، شارلى دى ليون، وعدد من سفراء الدول الأجنبية فى مصر بينهم سفراء إندونيسيا، ألبانيا، الأرجنتين، أيرلندا، استراليا، بلجيكا، فنلندا، بيرو، بنما، أفغانستان، تايلاند. كما حضر ممثلين من وزارات مثل وزارة الخارجية، التعاون الدولى، التخطيط، العدل، ومسئولين من بنوك وفنادق والقطاع الخاص.

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