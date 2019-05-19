"حماية المستهلك": حملات مكثفة على الأسواق طوال شهر رمضان

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم تشكل لجان وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق طوال شهر رمضان، للتأكد من جودة المنتجات المطروحة فى الاسواق وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كان اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أعلن عن إطلاق حملة توعوية للتعريف بمواد قانون حماية المستهلك الجديد على صفحات التواصل الاجتماعى والموبايل أبليكيشن والانستجرام والموقع الرسمى للجهاز.

وبحسب المادة رقم 8 من القانون فإنه يحظر إخفاء المنتجات عن البيع أو الامتناع عن بيعها و يعاقب المخالف بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، و غرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه و لاتجاوز مليونى جنيها، ومايعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.