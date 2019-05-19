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حزب بريكست يتصدر أحزاب بريطانيا فى استطلاع رأى قبل انتخابات البرلمان الأوروبى

الأحد، 19 مايو 2019 11:00 م
حزب بريكست يتصدر أحزاب بريطانيا فى استطلاع رأى قبل انتخابات البرلمان الأوروبى نايجل فراج زعيم حزب "بريكست"
أ ش أ
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أظهر آخر استطلاع للرأى لانتخابات البرلمان الأوروبى أن حزب "بريكست" المؤسس حديثا، والذى يتزعمه السياسى اليمينى نايجل فراج، قد يحصل على معظم أصوات الناخبين فى المملكة المتحدة، وذلك بينما تخسر الأحزاب الراسخة أغلبيتها على مستوى الاتحاد الأوروبى.

وأوضح الاستطلاع، الذى نشرت صحيفة "التليجراف" البريطانية نتائجه عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، حصول حزب "بريكست" على 35% من الأصوات، متفوقا بذلك على الحزبين الكبيرين، العمال والمحافظين، واللذين حصلا على نسبة 15% و9% من الأصوات على الترتيب، بينما حصل حزب الديمقراطيون الأحرار على 16% من الأصوات، متفوقا بذلك على حزب العمال للمرة الأولى.

ووفقا للصحيفة، فقد أجرى الاستطلاع على أكثر من 7 آلاف ناخب بريطانى خلال الفترة من 12 و16 من الشهر الجارى، وحصل حزبا "الخضر" و"غيّر المملكة المتحدة" المؤيدان لإجراء استفتاء ثان على الانفصال عن الاتحاد الأوروبى -مجتمعان- على 15% من الأصوات، مقابل 38% (نسبة مجمعة) للحزبين المؤيدين للانسحاب من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق، حزبى "بريكست" و"الاستقلال".

وتجرى انتخابات البرلمان الأوروبى فى المملكة المتحدة الخميس المقبل، ومن المتوقع أن تُعلن نتائج الانتخابات على مستوى الاتحاد الأوروبي، الأحد المقبل.

وقالت "التليجراف"، إنه من المتوقع أن تشهد الانتخابات معاناة للأحزاب العريقة فى مختلف أنحاء القارة، حيث سيذهب الكثير من الأصوات لصالح أحزاب اليمين الشعبوى والأحزاب الليبرالية العائدة للظهور، مرجّحة أن تكون نتيجة الانتخابات برلمانا أوروبيا أكثر تفتتا من البرلمان الحالي، حيث يتنبأ المراقبون بخسارة تحالف حزب الشعب الأوروبى (يمين-وسط) والتحالف التقدمى للاشتراكيين والديمقراطيين (يسار-وسط) أغلبيتهم المركبّة، كما رجّحت الصحيفة أن تمثل تلك الانتخابات حصول حزب المحافظين على أقل نسبة تصويت له فى انتخابات وطنية منذ تأسيسه عام 1834.

 


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